Tuhaf ölümlere dair çarpıcı örnekler: 'Ölümün de hayırlısı' dedikleri Ürkütücü ve korku dolu anların yanı sıra garip hikayeleri geride bırakan ölüm, tarihin her noktasında konuşulan olaylara konu oldu.

ensonhaber.com

Ölüm... Hayatın en kadim, en katı, en kaçınılmaz gerçeği.

İslam inancında, ölümün zorluğu kabul edilirken, yine de olabilecek en kolay şekilde gerçekleşmesi için dua edilir, “Ölümün de hayırlısı” denir...

Tarihin derinliklerine bakınca, bu duanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu gösteren o kadar çok ibretlik ölüm hadisesi var ki...

Bir kartal kafanıza bir kaplumbağa fırlatırsa…

ABD merkezli içerik üreticisi “BuzzFeed”de yer alan bir derlemede “tuhaf ölümler”e dair çarpıcı örnekler yer alıyor.

Buna göre, antik çağlardan bir ismin, M.Ö. 450’lerde yaşayan Yunan oyun yazarı Aeschylus’un ölümü, tuhaflıkta ilk sıralarda yer alabilir.

Aeschylus, bir kartalın kafasına bir kaplumbağa fırlatması sonucu ölmüştü.

Bilindiği üzere kartallar avladıkları kaplumbağaları havadan sert kayalara fırlatır, kabuğu kırılan hayvanı bu şekilde yerler.

İşte kartal, yazar Aeschylus, kel kafasını sürüngenin kabuğunu kırmaya uygun bir kaya sanıp kaplumbağayı üzerine fırlatmıştı.

Eski Yunan’daki pek de akla gelmeyecek gibi görünen ama sonuçta gerçekleşen bir başka ölüm şekli de Atinalı milletvekili Draco’nun başına gelmişti.

Draco, Yunanistan’ın Aegina kentindeki bir tiyatroda vatandaşlarla bir araya gelmiş, onlara hitap etmiş; milletvekili, kendisini çok seven taraftarlarının adeta durmaksızın fırlattıkları pelerin ve şapkaların altında nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

Şarabı kutsayan şair üzüm çekirdeğiyle öldü

Yunanlı şair Anacreon, tam bir şarap fetişistiydi. Şiirlerinin çok büyük bir bölümü şarap güzellemesiydi.

Mezarına bile “Mezarımın yanından geçen yabancı / Kitaplarım biraz işine yaradıysa / Küllerime biraz şarap dök / Dök ki kemiklerim şarapla tazelensin.” diye yazılmasını vasiyet etmişti.

İşte bu şarap aşığı şair, bir gün boğazına kaçan üzüm çekirdeği nedeniyle boğularak ölmüştü.

“Tanrısal varlık” olduğunu ispat için Etna Yanardağı'na atlamıştı

İrlanda Dublin merkezli “Antik Kökenler” isimli hâkemli derginin Ağustos 2022’deki sayısında yer alan Cecilia Bogaard imzalı yazıda yer alan bilgilere göre, Akragas Empedoklese reenkarnasyonu savunan, kendisinin tanrılarla insanlar arasında ara bir form, yarı tanrısal varlık olduğunu iddia eden bir filozoftu.

Reenkarnasyonla nasılsa tekrar hayata döneceğine inanan Empedoklese, tanrısal bir varlık olduğunu ispat için – bugün de faal bir yanardağ olan – Etna Yanardağı'nın kraterinin yanına giderek kendisini alev ve mağma kütlesinin içine atmıştı.

Etna’daki ölüm hikâyesinin bir başka versiyonunda ise filozof Akragas Empedoklese, tanrısal bir varlık olduğunu göstermek için hiçbir iz kalmadan bedenini ortadan kaldırmayı planlamıştı.

Sonuçta nasılsa “tanrı” olarak geri gelecekti.

Ne var ki, ondan bir iz kalmış ve bu kandırmaca bozulmuştu. Empedoklese’in sandaletinin teki nasıl olduysa yanardağ kraterinin kenarında kalmıştı.

Hristiyanlara özel işkenceler

Putperest Roma idaresi, Hristiyanlığa karşı ilk andan itibaren çok sert önlemler almıştı. Pagan inançlarına tehdit olarak görülen bu yeni dinin bağlılarına akıl almaz işkenceler uygulanıyordu.

Neron’un, sayısız manyaklığının yanında yollara Hristiyanlardan oluşan “insan meşaleleri” dizdiği kayıtlara geçmişti.

Hristiyan Azizlerden Saint Lawrence de dev bir ızgarada canlı canlı kavrulmuştu.

Görgü şahitleri Lawrence’in işkencecileriyle “Beni ters çevirin, bu tarafım pişti” diyerek şakalaştığını bile anlatmışlardı.

Bir başka Hıristiyan din adamı olan Arethusalı Marcus ise arıların sokmasıyla ölsün diye bal bulaştırılmış bir sepetin içine konulup havaya asılmıştı.

Vebadan çıldıranların sıra dışı ölümleri

Orta Çağda Avrupa’yı etkisi altına alan veba salgınları, sık sık toplu ölümlere yol açıyordu.

Yıldırıcı tekrarlarla yaşanan bu afet, birçok ülkede insanların psikolojik dengesini de bozuyordu.

Fransa ile Almanya arasında sınır şehir olan Strazburg’ta Temmuz 1518 ile Eylül 1518 tarihleri arasında yaşanan “veba dansı” da böyle bir sapmaydı.

Bu olay, bir kitlesel histeri olması bakımından tarihe geçmişti.

Vebaya yakalanan binlerce insan, günlerce süren toplu danslarla kasaba ve şehirlerde dolaşmışlardı.

Kimi tahminlere göre 400 civarında insan gerek psikolojik krizler gerekse vebanın son aşamasına gelinmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Eyfel’den atlayan adam

4 Şubat 1912’de terzi ve mucit Franz Reichelt, kendi icadı olan kumaştan yaptığı paraşütle süzülerek ineceğini planladığı Eyfel Kulesi’nden atlamış ve "pek de sürpriz olmayan bir biçimde" ölmüştü.

Arkadaşları ve yetkililer atlama öncesi bu deneme için bir kukla kullanmasını istemişler ancak o, “Buluşumun değerini kanıtlamak niyetindeyim.” diyerek bu öneriyi reddetmişti.

Irkçılığın kurbanları

Amerika Birleşik Devletleri’nde ırkçılık çok yakın zamanlara kadar toplumsal bir yaygınlık gösteriyor, kamu otoritesi de ırkçıların yanında yer alıyordu.

– Aslında halen de bu kamusal ve toplumsal defoya dair olaylar yaşanıyor.

-1968 yılında temizlik işçileri Echol Cole ve Robert Walker, ırkçı ayrımcılığın sonucu hayata veda etmişlerdi.

1 Şubat 1968’te Memphis Tennessee’de Echol Cole ve Robert Walker, yağmur fırtınasına yakalanınca bir binaya sığınmak istemişler ancak bina sakinleri siyahî oldukları gerekçesiyle – ayrımcı yasaları da gerekçe göstererek - iki işçiyi binaya sokmamıştı.

Talihsiz adamlar da bunun üzerine kamyonun arkasına sığınmaya çalışırken, çöp sıkıştırıcısının arızalanması sonucu ezilerek ölmüşlerdi.

Ölümleri protesto etmek amacıyla Memphis’teki temizlik işçileri greve başlamışlardı.

İşçileri desteklemek için Memphis’e gelen ırksal eşitlik savunucusu - 1964 yılında Nobel Barış Ödülü’nü de almıştı - Martin Luther King Jr.

4 Nisan 1968’de burada bir suikasta kurban gitmişti.

İncil yüzünden ölenler

1903 yılında Hawaii Honolulu’da yanlış giden bir şifa töreni sırasında Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil nedeniyle bir ölüm yaşanmıştı.

Adı açıklanmayan bir kişi aslında sıtmadan rahatsızdı ancak ailesi çocuklarının “şeytanlar tarafından ele geçirildiğini” düşünüp bir papaz büyücü karışımı şifacıyı çağırmışlar, şifacı da şeytanı kovmak için İncil ile genci dövmeye başlamış ancak dayakta ölçü biraz kaçınca hasta hayatını kaybetmişti.

1987 yılında da Kanada’da gözaltına alınan 22 yaşındaki Franco Brun, cep boyutunda bir İncil’i yutmaya çalışırken boğularak ölmüştü.

Bira Tufanı – Pekmez Seli

1814’te Londra’da meydana gelen “Bira Tufanı”nda 11 kişi ölmüştü. Bir bira fabrikasındaki 22 metre yüksekliğindeki fermantasyon teknesi patlamış, yakında bulunan gecekondu mahallesindeki evleri bira altında bırakmıştı.

Burada 8 kişi boğularak, sonrasında üç kişi de buharlamış bira kaynaklı alkol zehirlenmesinden ölmüştü.

15 Ocak 1919 tarihinde ise ABD Boston’ın Kuzey Yakasında büyük bir pekmez tankı patlamış, oluşan pekmez selinde 21 kişi ölmüş, 150 kişi de yaralanmıştı.

Diğer bazı sıra dışı ölümler…