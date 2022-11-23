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- TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 11:05
Yılın 11. ayına ait enflasyon oranı merak ediliyor.
Asgari ücret belirlenmesine az bir zaman kala, enflasyon oranı da göz önünde bulundurulacağından "kasım ayı enflasyonu açıklandı mı" sorusu araştırılıyor.
Alım gücünü gösteren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, aynı zamanda kira artış oranlarını etkiliyor.
Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…
Kasım 2022 enflasyonu açıklandı mı?
TÜİK enflasyon verileri, her ayın ilk pazartesi günü açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.