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TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022 Kasım enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon tarihi...