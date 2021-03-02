TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in biyografisi..

TÜİK'in yeni başkanı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Peki Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir? İşte Sait Erdal Dinçer'in biyografisi..

15 Şubat 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten Ahmet Kürşad Dosdoğru getirilmişti.

TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Dinçer'in atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunun üzerine vatandaşlar yeni TÜİK başkanı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? sorusu gündemde yer alan konulardan biri oldu. Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olan Sait Erdal Dinçer hakkında merak edilenler..

TÜİK BAŞKANI SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Ardından aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yapan Dinçer, doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerini 2005'den beri Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde sürdüren Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Türkiye ekonomisinin 2000 sonrası dönemine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Dinçer, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük yaptı. Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer çok sayıda Doktora ve Y. Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini de gerçekleştirdi.

Son olarak 2021 Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı oldu.