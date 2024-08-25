Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretine tepkiler çığ gibi: Soruşturma başlatıldı CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine peş peşe tepkiler geldi. Bakan Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

CHP'li milletvekili haddini aştı...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla suçladı.

ÇİRKİN SÖZLER KULLANDI

CHP'li Tuncay Özkan ise bu sözlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'züppe' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özkan'ın ahlak dışı sözlerine tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASLA YALNIZ DEĞİLDİR

Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin!



Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir.



Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur!



Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir.



Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Tüm kesimleri ayağa kaldıran sözlere karşılık, AK Parti'den de peş peşe tepkiler geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri gerekçesiyle CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

"TERBİYESİZ, AHLAK DIŞI SÖZLERİNİ KINIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum.

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN KEMİK ATAN OLMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ ise "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Özkan'ın skandal sözlerine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Tuncay Özkan aynaya bakarken twit atmış olmalı" diyerek tepki gösterdi.

"TUNCAY ÖZKAN PİSLİĞİ"

İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Erdoğan bizim için sadece Cumhurbaşkanı değil ayrıca ailemizin büyüğü ve reisi… Bu sözünle hepimizi kastettiğini ve neyi kışkırttığını anlıyoruz.

Tuncay Özkan pisliği!!! Merak etme anladığın dilden cevapları alıyorsun almaya devam edeceksin…

"ÖMÜR BOYU BU SIFATLARLA ANILMAYA TALİP OLMUŞTUR"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur.

"DEMİRTAŞ MI KULAĞINA FISILDADI"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise tepkisinde şunları söyledi:

Asansörcü! Tuncay Özkan Cumhurbaşkanımıza hakaret edip haddini aşarak asansörle çukura inmiş. Ziyaret ettiğin Demirtaş mı kulağına bu sözleri fısıldadı?

Milletimiz bu çukura düşmez!

ALPAY ÖZALAN: ÇUKURSUNUZ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Tuncay Özkan'a tepkisini şu cümlelerle ifade etti: "Çöpsünüz, çukursunuz, çamursunuz!"

EFKAN ALA: CHP BU TERBİYESİZLİĞİN GEREĞİNİ YAPMALIDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şunları kaydetti:

"CHP, bu sefil terbiyesizliğin ve müptezel kokuşmuşluğun gereğini yapmalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na böyle bir terbiyesizliği yapamaz."

MEHMET MUŞ: HİÇKİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDEMEZ

AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş da, Özkan'a tepki olarak yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: