Pülümür ilçesinde yüksekten düşerek ayağını kıran 60 yaşındaki adam, kardan kapanan yol nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine yetişen jandarma ekipleri, hastayı helikopterle hastaneye yetiştirdi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kırdım Köyü Büvik Mezrası’nda 60 yaşındaki Hüseyin Polat, yüksekten düşme sonucu ayağını kırdı.

Mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle aile, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarmaya ait helikopterle mezraya giden sağlık ekipleri, Polat’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Tunceli'de ayağı kırılan şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı VİDEO



HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Polat, daha sonra askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.