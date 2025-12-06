Tunceli’de pomza ve kum ocağı projesi iptal edildi

Hozat ilçesine bağlı Bargini köyü ile Pertek ilçesine bağlı Zeve, Orcan ve Desiman köylerinde 2 bin 200 dönümlük alanda kurulmak istenen pomza ve kum ocağına bölge sakinleri tepki gösterdi.

Köylülerin talepleri üzerine Vali Şefik Aygöl, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Özer, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Karabakır köyüne gelerek köylülerle bir araya geldi.

Vali Aygöl köylülerle yaptığı görüşmede, "Biz özellikle bölgede kurulmaya çalışılan bir ponza maddenin konusunu incelememiz gerektiğini düşündük. Biz bu memlekette ilgili olarak bir güzellik yapmak istersek de, bir zorluk çıkarmak istersek de bu insanlarla birlikte oturacağız ve bu insanların talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu iş için bir heyet oluşturduk." dedi.

Görüşmenin ardından Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların doğa hassasiyetinin dikkate alındığı belirtildi.

"ALINAN KARAR, KARARLI DURUŞUN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

Bu kapsamda kentteki bazı projeler için karar alındığı bilgisine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:

Tunceli’de Hozat Karabakır köyü ile Pertek’in Dorutay, Ardıç köyleri ve Orcan bölgesinde toplam 2 bin 200 dönümlük alanda kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi, Valimiz Şefik Aygöl’ün ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda iptal edildi. Valimiz Şefik Aygöl, bu önemli ve müjdeli gelişmeyi Ağuçan (Seyit Mençek) Cemevi ve Kültür Merkezi ziyaretinde hemşehrilerimizle paylaşarak, Tunceli’nin doğasına ve vatandaşlarımızın taleplerine verilen önemi bir kez daha vurguladı. Alınan karar yöremizin doğal dokusunu, yaşam alanlarımızı ve gelecek kuşaklara bırakacağımız emaneti koruma yönündeki kararlı duruşun güçlü bir göstergesi oldu.

Açıklamada, Tunceli için korumaya, üretmeye ve çalışmaya devam edileceği vurgulandı.