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    Tunceli'de yaşlılar, tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezdi

    Tunceli’de 65 yaş üstü vatandaşlar, izin günlerinde Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur otobüsüyle Munzur Vadisi’ni gezmenin keyfini yaşadı.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 15:58
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    Tunceli'de yaşlılar, tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezdi

    Başarılı terör operasyonları sayesinde son yıllarda turizm ve huzur şehri olarak anılan Tunceli'de Vali Tuncay Sonel tarafından turizme katkı amacıyla şehre getirilen "City Sightseeing" tur aracı, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların hizmetine sunuldu.

    YAŞLILAR, ÜSTÜ AÇIK ARAÇ EŞLİĞİNDE MUNZUR VADİSİNİ GEZDİ

    Vefa Sosyal Destek Grupları eşliğinde evlerinden alınan yaşlılar, tur otobüsü ile Munzur Vadisi’nin muhteşem doğasını görme imkanı yakaladı.

    Munzur Vadisi’ndeki ziyaretgahları da ziyaret eden vatandaşlar, kendilerine gezme imkanı sağlayan Vali Sonel ve emeği geçenlere dua ve teşekkür ettiler.

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