Tunceli'ye dev hizmet: Atatürk'ün açtığı köprü tekrar faaliyete geçti Tunceli’de 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Singeç Köprüsü, büyütülüp modern hale getirilerek yeniden hizmete açıldı.

İHA

Altyapı yatırımları kapsamında Tunceli dev bir esere kavuştu.

Tunceli’nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açıldı.

Modern hale getirildi

2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü daha geniş ve modern hale getirildi.

Güzergahı 3 buçuk kilometre kısaltan köprünün hizmete girmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

4 ilçeyi birbirine bağlayacak

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: