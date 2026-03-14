Tuncer Bakırhan: Selahattinler, Figenler yakın zamanda aramızda olacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Halk Buluşması"na katıldı.

Bakırhan, bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarına da değinen Bakırhan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dışarı çıkacaklarını umduklarını belirtti.

Sürecin amacına ulaşacağının da altını çizen Bakırhan, şöyle dedi;

"SELAHATTİNLER, FİGENLER ARAMIZDA OLACAK"

"Meclis’te komisyon işini bitirdi ve bir rapor hazırladı. O raporun gereklerini eğer Meclis yerine getirebilirse Selahattinler, Figenler, Leylalar, cezaevindeki binlerce kardeşimiz inşallah yakın zamanda aramızda olacak.

O komisyon raporundaki özel yasa eğer çıkarsa sizin dağda bulunan, ülke sınırları dışında bulunan çocuklarınız, kardeşleriniz bizimle birlikte mücadele edecekler ve bu topraklara gelecekler. Sürgündeki kardeşlerimiz gelecek.

"KAYYUMLAR GİDECEK"

Bu dışarıdan gelen, kim oldukları belli olmayan kayyumlar gidecek. Yerine Kürt halkının oylarıyla seçmiş olduğu evlatları gelecek. Biz raporun bir bölümüne katıldığımızı belirttik, bir bölümüne de hayır dedik.

Şırnaklıların onurlu mücadelesine layık bir şekilde o raporun altına kendi itirazlarımızı, karşı çıktığımız başlıkları da ekledik.

"PES ETMEDİK"

Merak etmeyin, bir aradayız. Sistemin bütün oyunlarına rağmen bölünmedik, parçalanmadık, pes etmedik, vazgeçmedik."

"SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞACAK"

Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye'de başlayan süreç inşallah sizin birliğinizle, beraberliğinizle, mücadelenizle başarıya ulaşacaktır." ifadesini kullandı