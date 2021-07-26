Tunus parlamentosuna Meclis Başkanı Gannuşi ve milletvekillerinin girişine izin verilmedi

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan kaosla beraber mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı.

Hükümetin istifasına sevinen göstericiler Cumhurbaşkanı Said'in kararını kutlamayla karşıladı.

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

MECLİS BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Tunus'ta yüzlerce kişi, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlara tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

GÖSTERİCİLER GENEL MERKEZE YÜRÜDÜ

Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi’nin genel merkezine baskın yapmaya çalıştı.

Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.

Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." dedi.

Gannuşi, askerlerce kapatılan Meclis binasının önünden Tunuslulara ve orduya Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durma çağrısı yaptı.