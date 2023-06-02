Tunus'tan Türkiye'ye işbirliği çağrısı Tunus'tan Türkiye'ye derin ve güçlü ikili ilişkilere vurgu yapılarak güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı geldi.

AA

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak öneme sahip alanlardaki mevcut işbirliği yollarının ele alındığı görüşmede Tunus İçişleri Bakanı Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu belirterek iki ülke arasında güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten açıklama

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bunun geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.