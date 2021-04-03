Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, sahil havası alarak güneşli günün keyfini çıkardı. Bölgede mesafe ve maske kuralı zaman zaman unutuldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar sahilinde ise turist yoğunluğu yaşandı.

MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU

Çok sayıda turist banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı da görüldü.

Sahilde denetim yapan ekipler, turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmadığı öğrenilen bir kişiye ceza kesildi.

Turistler Üsküdar sahiline akın etti VİDEO