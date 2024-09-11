Turistlerin Türkiye hayranlığı The Guardian'da İngiliz gazetesi The Guardian, Türkiye’ye gelen turistlerin deneyimlerini "Türkiye bize hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden birini yaşattı" başlığıyla yayınladı.

İHA

Türkiye, yabancı turistlerin gözdesi konumunda...

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Türkiye, eşsiz güzelliğiyle gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian da, turistlerin bu eşsiz Türkiye deneyimlerini manşetine taşıdı.

Gazete dikkat çeken haberi; ‘Türkiye bize hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden birini yaşattı: Okurlardan seyahat ipuçları’ haberiyle paylaştı.

Dikkat çeken yazıda ziyaretçiler, Türkiye’nin eşsiz doğası, tarihi mirası ve lezzetleri karşısında yaşadıkları deneyimleri aktardı.

ADALARA ÖVGÜ YAĞDI

Chris Dunham’un The Guardian'da yer alan yorumuna göre, İstanbul’un kalabalığından kaçmak isteyen turistler için ‘Prens Adaları’ eşsiz bir sığınak görevi görüyor.

Araç trafiğine kapalı olan adalara düzenlenen feribot seferleriyle ulaşan gezginler, Büyükada'nın pastel tonlardaki ahşap evlerinde ve yemyeşil sokaklarında huzur bulduklarını dile getiriyor.

Günübirlik gezilerle adaların keyfini çıkaran ziyaretçiler, İstanbul’a dönüşlerini gün batımına denk getirerek mest eden bir manzara eşliğinde seyahatlerini taçlandırıyor.

"BU GİBİ SULARDA YIKANABİLİRSİNİZ"

Türkiye’nin güney kıyılarında yer alan Marmaris de The Guardian’da övgüyle bahsedilen noktalardan biri oldu. Marmaris’i ziyaret eden Delia Pemberton, ilçe çevresindeki doğal güzellikleri bisikletle keşfettiğini dile getirerek, “Değişiklik olsun diye yakındaki Turgut şelalelerinin (buz gibi) sularında yıkanabilir ve arkeolojik alanları keşfedebilirsiniz. Doğa severler ve huzur ve sessizlik arayanlar için ideal olan bölgede, konaklamak için birkaç küçük yer bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Gökhan Akan ise bölgeyi yol bisikleti için harika bulduğunu kaydederek, “Sakartepe'nin muhteşem yükseklikleri gibi harika tırmanışlar var. En iyi rotalardan bazıları Boostcamp Marmaris'te bulunabilir.” dedi.

"HUZURLU VE TARİH DOLU BİR DENEYİM"

Turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri de Akdeniz kıyısındaki Çıralı oldu. Emily White’ın yorumuna göre, Çıralı'nın sakin plajları ve Likya dönemine ait Olimpos antik kenti, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

White, "Sabahın erken saatlerinde bu antik kalıntılar arasında yürümek, başka hiçbir yerde yaşanamayacak bir huzur ve tarihle dolu bir deneyim sundu" değerlendirmesinde bulundu. Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarındaki Sümela Manastırı'na yapılan zorlu tırmanıştan sonra, turistlerin yerel lezzetleri keşfetmek için Hamsiköy’e gitmeleri ise başka bir önemli anı oldu.

Hayatlarının en iyi sütlacını burada tattığını belirten Adam isimli bir diğer turist, doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlının Türk mutfağının ne kadar özgün ve lezzetli olduğunu kanıtladığını söyledi.

"OSMANLI VE ANTİK MİRASLARIN İZİNDE"

Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri de The Guardian'da geniş yer buldu. Amasya’nın tarihi Osmanlı evleri ve kaya mezarları, turistlerin en çok beğendiği duraklardan biri oldu.

Kenny isimli bir başka turist, küçük kasabada yerel halkın samimiyetinden ve tarihi bir pansiyonda geçirdikleri unutulmaz akşamlardan bahsetti. Afyonkarahisar’da ise şehrin ortasından yükselen kale tepesi ve çevresindeki Osmanlı mimarisi, gezginlerin hayranlıkla incelediği bir başka tarihi nokta oldu.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen turistler, İstanbul’un Prens Adaları'ndan Marmaris’in doğal güzelliklerine, Ege’nin tarihi kalıntılarından Karadeniz’in eşsiz manastırlarına yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)