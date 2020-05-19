Turizmde izole dönemi: Teknede karantina günleri başladı

Koronavirüs nedeniyle yat ve teknelere olan ilgi, önemli turizm merkezi Çeşme ve Kuşadası'ndaki marinalarda yoğunluğu artırdı.

Turizm, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs sürecinde en çok konuşulan konuların başında geldi.

Yaza kısa bir süre kala tatil planlarına yoğunlaşanlar, bugünlerde hazırlıklarını salgının gidişatına göre yapıyor.

Bu dönemde izole tatil yapmak isteyenlerin karavan ve çadırlara yönelmesi dikkati çekti. Ekonomik durumu iyi olanlar ise tercihini "yüzen yazlık" diye tabir edilen yatlardan yana kullandı.

TEKNE SATIŞLARI ARTTI

Özellikle marinalardaki doluluk oranı, yat satışlarının da artmasıyla yüzde 100'lere yaklaştı. Adeta evi andıran yatlarda vatandaşlar izole bir tatil imkanı buluyor.

Önemli turizm merkezlerinden Çeşme ve Kuşadası, en yoğun günlerini yaşıyor.

Karantinayı teknede geçirmek isteyenler marinaları doldurdu İZLE

İZOLE TURİZM

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, salgın döneminde marinalara yurt dışından ziyade ülke içinden talep geldiğini söyledi.

Öztürk, marinalardaki yeme içme noktalarının kapalı olduğunu ifade ederek, koronavirüs sonrasında turizm tercihlerinde bir değişiklik beklediklerini dile getirdi.

Talebe göre yeni marina projelerinin hayata geçeceğini aktaran Öztürk, “Artık insanlar kitlesel turizm yerine izole turizmi tercih edecek. Yat turizminin artacağını tahmin ediyorduk. Nitekim yatlara yoğun talep var. Marinalar da bundan dolayı doğal olarak yoğunlaştı.” diye konuştu.

"YAT SAHİPLERİ KARANTİNAYI EV YERİNE TEKNEDE GEÇİRİYOR"

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise marinaların kara ve deniz olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtti.

Karada yer alan restoranların süreç nedeniyle kapalı olduğuna işaret eden Akaltan, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan bu dönemde yat ve teknelere ilgi arttı. Dolasıyla marinaların deniz tarafına ilgi artıyor. Biz nisan ayında doluluğumuzu artırdık. Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Önümüzdeki günlerde de ilginin artacağını düşünüyoruz. Biz yüzde 97 doluyuz. Günlük ve sezonluk tekneler yasaklardan dolayı gelemiyor. Yasaklar kalkınca doluluklar yüzde 100'e ulaşacak. Şu anda yat sahipleri karantinayı evlerinde geçirmek yerine teknelerde geçiriyor."

Akaltan, haziranda yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

“MARİNALAR DAHA DA YOĞUNLAŞACAK”

Setur Kuşadası Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu da marinaların izole bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Ailece vakit geçirilecek teknelerin revaçta olacağına işaret eden Tellioğlu, “Bizim marinamızda doluluk yüzde 90'ının üzerinde. Önceki yıllara göre tekne alım satımlarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da dolaylı olarak marinalara yansıyor. İlerleyen günlerde marinalar daha da yoğunlaşacak.” diye konuştu.