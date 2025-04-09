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Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar, Türkiye'nin bölgesel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşme sırasında Türkiye ile olan ilişkilerinden ve olası çatışmalardan kaçınmak istediklerinden bahsetti.

Trump ise, “Erdoğan’ı seviyorum. O da beni seviyor.” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdü ve Türkiye ile olası problemlerin çözülmesi için aracılık yapabileceğini belirtti.

"72 SAATTE TEL AVIV'E GİRERİZ"

Yaşanan görüşmelerin ardından CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeler hakkında analiz yapan Hakan Bayrakçı, “Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevra kabiliyeti ve operasyonel gücünü vurgulayan Bayrakçı, bu açıklamalarıyla bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek bir potansiyele işaret etti.

"72 SAATLİK GERİ SAYIM"

Hindistan merkezli haber kanalı, Bayrakçı'nın dikkat çeken sözlerini, "72 Saat Geri Sayım: Türkiye Tel Aviv'e Girme Tehdidinde Bulunuyor" başlığıyla video haber olarak gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE ORTA DOĞU'DA DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak Türk Ordusu'nun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti.

Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.

(ORDU 72 SAAT İÇİNDE GİRİŞ YAPABİLİR, TÜRKİYE, İSRAİL'E HÜCUM ETMEYE HAZIR)