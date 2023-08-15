Türk askeri, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmatları ele geçirdi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, operasyonun devam ettiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor.

Bu kapsamda bir operasyon da Irak'ın kuzeyinde yürütülüyor.

Bölgede başlatılan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda sayısız hedef de yok edildi.

Teröristlerin mühimmatları bulundu

Bölgede Mehmetçik'in ilerleyişi devam ederken arama-tarama faaliyetleri de icra ediliyor.

Bu kapsamda aramalarda çok sayıda mühimmat ve teknik malzeme ele geçirildi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Ele geçirilenlere de yer veren Bakanlık, şu açıklamada bulundu: