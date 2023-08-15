Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor.
Bu kapsamda bir operasyon da Irak'ın kuzeyinde yürütülüyor.
Bölgede başlatılan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda sayısız hedef de yok edildi.
Teröristlerin mühimmatları bulundu
Bölgede Mehmetçik'in ilerleyişi devam ederken arama-tarama faaliyetleri de icra ediliyor.
Bu kapsamda aramalarda çok sayıda mühimmat ve teknik malzeme ele geçirildi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Ele geçirilenlere de yer veren Bakanlık, şu açıklamada bulundu:
PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen mühimmat şöyle:
- 34.560 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 440 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 1.588 adet Doçka mühimmatı,
- 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
- 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,
- 20 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı.