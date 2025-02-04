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Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel kurulunda kabul edildi.