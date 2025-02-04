Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

AA & Ensonhaber
Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görevini 1 yıl daha uzatan tezkereyi görüşmek üzere toplandı.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığı vurgulandı.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Bölgedeki Türkiye bağlantılı gemilerin güvenliğinin sağlanması, silahlı soyguncular ve deniz terörizmiyle etkin mücadele edilebilmesi için Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ: TÜRK ASKERİ 1 YIL DAHA SOMALİ'DE
Genel Kurul'da siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
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