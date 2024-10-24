Türk askerinin Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı

DHA
TBMM Genel Kurulu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.
GÖREV SÜRESİ 1 YIL DAHA UZATILDI
Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
LÜBNAN TEZKERESİ DE KABUL EDİLMİŞTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dün yapılan görüşmelerinde de TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi sunulmuştu.
Kabul edilen tezkereyle Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi de 1 yıl daha uzatılmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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