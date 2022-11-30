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    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar

    Milli Savunma Bakanlığı, komandoların teröristlerin sığınaklarını vurduğu anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:24
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    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde...

    Terör belasını ülkeden ve sınırlarından temizlemek üzere harekete geçen Mehmetçik, canı uğruna mücadele veriyor.

    Her geçen gün harekatlarına bir yenisini ekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlerin mezarlarını kazıyor.

    Hainlerin inlerine girdiler

    Milli Savunma Bakanlığı bu kez, askerlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde  terör inlerine girdiği anları paylaştı.

    Kahraman askerlerin bu görüntüleri, Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'a bir cevap niteliğinde oldu.

    "Komandolarımız, teröristlerin inlerine işte böyle giriyor"

    Bakanlık, görüntüleri, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" ifadeleriyle paylaştı.

    İşte o anlar...

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar VİDEO

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #1

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #2

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #3

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #4

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #5

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #6

    Kani Torun: Ekonomik olarak Türkiye bu operasyona hazır değil

    Türk askerinin, Zap bölgesinde terör inine girdiği anlar #7


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