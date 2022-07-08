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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı etkinliğinde 'yerli yazılım' müjdesi

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı etkinliğinde 'yerli yazılım' müjdesi

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli yazılımla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 15:59
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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Uluslararası Çanakkale Dayanışması projesinin son gününde “Şehitlerimize Vefa ve Anma” programı düzenlendi.

    Etkinlik, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in ev sahipliğinde ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

    Soylu ve Yıldırım katıldı

    Programa AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

    Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tanıtım filmi izlendi.

    Yerli yazılımla ilgili konuştu

    Projeye maddi destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. Ayrıca Çanakkale şehit ve gazilerine plaket ve hediyeler takdim edildi.

    Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kanal 5 muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin projelerle dört bir yanı demir ağlarla ördüğünü söyleyen Sayan, yerli arama motoruyla ilgili konuştu.

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı etkinliğinde 'yerli yazılım' müjdesi

    "Ne Google ne Yandex"

    Muhabir Sayan'a, "Biz sizlerden o zaman Türk dünyası yazılımını istiyoruz, ne Google ne Yandex Türk dünyası yazılımı diyelim" dedi.

    Sayan ise, konuyla ilgili "İnşallah" diyerek konuyla ilgili çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı etkinliğinde yerli yazılım müjdesi #1


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