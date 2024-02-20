Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı: 42 kişi yakalandı İstanbul merkezli 9 ilde Türk Escobar’ı lakaplı uluslararası uyuşturucu tacirinin örgütüne düzenlenen operasyonda, Interpol kırmızı bülteni ile aranan şüphelinin de içerisinde bulunduğu 42 kişi yakalandı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, suç örgütlerinin ensesinde...

Hemen her gün düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen Kafes-44 operasyonlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"42 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını uluslararası zehir taciri Türk Escobar’ı lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın (Cezaevinde) yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 'KAFES-44' Operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan H. Y. N.'nin içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz!"

MASAK da dahil oldu

Operasyonun ayrıntıları ise şöyle...

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda...

"Elebaşı ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden..."

Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi Çetinkaya’nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün...

"Türkiye'deki 37 ton uyuşturucudan sorumlular"

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye’de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları, etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havale yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi."

2 yıllık çalışmalarda 11 ülke ile iş birliği yapıldı

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile iş birliği yapıldı.

"Çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu"

"Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK’ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle."