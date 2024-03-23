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Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz'de muharip ve destek uçaklarının eğitim uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.