Türkiye hava araçları alanında kaydettiği ilerlemelerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak Türk savaş uçakları Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim uçuşuna dair görüntüler paylaştı.
Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleşti
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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