Türk Hava Yolları pilotları için yeni düzenleme: Uçarken kokpitte ibadet edebilecekler

Türk Hava Yolları (THY) pilotlarına kokpitte ibadet etme izni verildi.
THY pilotlarıyla ilgili karar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayıyla yürürlüğe girdi.
Uçuş operasyon yönergesine göre, pilotlar seferin kritik aşamalarının haricinde ibadet edebilecek.
THY pilotlarıyla ilgili radikal karar
THY'nin söz konusu yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir." denildi.
Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine olanak tanındığı aktarıldı.
Pilotların, kokpitte dua etme ve inancının gereğini yerine getirmesine izin verildiği de duyuruldu.
Kokpitte ibadete şartlı izin
Ancak ibadetlerin gerçekleştirilebilmesi, uçuş güvenliği de dikkate alınarak kritik bir şarta bağlandı.
Buna göre THY pilotları, uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.