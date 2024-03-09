Türk havacılığında bir dönüm noktası! Milli uçak motoru ilk kez çalıştırıldı Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbofan motoru TF6000, milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı.. TF6000, test sürecinin sonunda Kızıelma ve ANKA-3'e güç katacak..

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ensonhaber.com

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye bir hedefine daha ulaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve TEI sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

Yerli motor ilk kez çalıştırıldı

Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TF6000, Milli Muharip Uçak KAAN’ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askeri turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Kızılelma ve ANKA-3'e güç katacak

İlk çalıştırma safhası başarıyla tamamlayan turbofan motoru TF6000, testlerin ardından Kızıelma ve ANKA-3'ün gücüne güç katacak.

"Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor!

Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye’nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak!



Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun

Türkiye'nin ilk askeri turbofan uçak motoru

TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askeri bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisini de kazanmış oldu.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.