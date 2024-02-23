Türkiye'nin göklerdeki gücü! Milli Muharip Uçak KAAN'a yerli motor geliyor Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, gökyüzüyle buluştu, sırada teslimat var.. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, teslimattan önce KAAN'ın yerli motorla uçacağını söyledi..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye bir hedefine daha ulaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

Ve KAAN, gökyüzüyle buluştu..

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük takdir topladı..

Dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir müjde daha geldi..

KAAN'a yerli motor geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından "yerli motor" açıklamasında bulundu.

TRT Haber'e konuşan Kotil, yerli motorun teslimat sürecine yetişeceğini belirterek şunları söyledi:

İlk hedefimiz teslimat ve seri üretime başlamak. Ve Türk motoru da geliyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz.



Yerli Türk motoru da geliyor. TEI, Ukrayna’daki firmalarla çalışıyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz.

"Biz F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik"

Öte yandan Temel Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.



İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi..



İniş takımları yerli , jeneratörü yerli, kanopisi yerli bir motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu.



Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.

"Bu Türkiye'nin başarısı"

17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı.



2028'de 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz.



Bu Türkiye'nin başarısı. Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projlerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaprız, Allah nasip eder, etti.



Almanya'daki mühendisler benim yaşımda. 30 sene önceki birikimleriyle işlerini bitirmişler. Ama bizim genç arkadaşlar onların ürettiklerini öğrendikleri için biz Almanya'yı da Fransa’yı da İngiltere’yi de geçeriz. Bizim genç mühendislerimiz bunu yapar. Türkiye bu genç kadrosuyla hepsini geride bırakır.

"Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje"