TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, oyunu Sakarya'da kullandı Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun bitimine çok az bir zaman kaldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da oyunu kullananlar arasında yer aldı.

AA

Türkiye, 14 Mayıs’ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1’e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

Türkiye’deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti.

Bugün saat 08.00'de başlayan oylama 17.00'de sona eriyor.

Ergün Atalay, oyunu Sakarya'da kullandı

Türkiye genelinde en fazla işçi üyesi olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nde 174 numaralı sandıkta oyunu kullandı.