Türk Kızılay 156 yaşında: İyilik hareketi sonsuza kadar devam edecek Yıllar önce kurulan Türk Kızılay, yardım elini ihtiyaç sahibi bölgelere uzatmaya devam ediyor. Genel Başkan Vekili Yılmaz, "Kızılay'ın adı güven ve destekle anıldı" dedi.

AA

Türk Kızılay, 11 Haziran 1868'de yola çıktı.

Kızılay'ın o dönemki adı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak belirlendi.

Söz konusu kuruluş, o günden bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Fatma Meriç Yılmaz, bu iyilik hareketinin çalışmalarını zaman ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdüreceğinin altını çizdi.

Türk Kızılay 156'ncı yaşına girdi

Gönüllüleri ve çalışanlarıyla doğal afet, savaş, salgın hastalık ve birlikteliğe ihtiyaç duyulan anlarda insanlığın umudu olmaya devam eden Türk Kızılay, 156'ncı yaşına girdi.

Yılmaz, Kızılay'ın yolculuğunun sevgi ve yardımseverlik dolu adımlarla yazıldığını belirtti.

"Kızılay, milletimizin yardımseverliğinin adı oldu"

155 yılı geride bırakan Türk Kızılay'ın milyonlarca insanın hayatını iyileştirmek ve desteklemek için özveriyle çalıştığını ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi boyunca acil yardım, afet yönetimi, kan bağışı, sağlık hizmetleri ve sosyal projeler gibi birçok alanda Türk Kızılay'ın adı güven ve destekle anıldı. Bu güven ve destekle de Kızılay, milyonlarca insanın hayatına dokunarak yüreklere umut aşıladı. Kısacası Kızılay, milletimizin yardımseverliğinin adı oldu. Kızılay, gönüllü çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve sosyal projeleriyle toplumun vazgeçilmez bir parçası oldu.



Bu köklü tarih, gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için de bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin merhamet çınarı olan Kızılay'ımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir.

"Toplumun kalbinde özel yeri var"

Türk Kızılay'ın yıllar içinde elde ettiği büyük başarılarla toplumun kalbinde her zaman özel bir yer edindiğini belirten Yılmaz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünün, geçmişteki kahramanlıkları hatırlamak, onları yüreklerde yaşatmak ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Birlikte insanlık için daha fazlasını yapabileceklerine olan inancını paylaşan Yılmaz, Türk Kızılay gönüllülerine, destekleyicilerine, bağışçılarına ve paydaşlarına teşekkür ederek bu kişilerin, hayatları değiştiren yardım ve katkılarıyla Türk Kızılay'ın kalbinde yer aldığını ifade etti.