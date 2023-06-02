Türk Kızılay, yurt içinde ve dışındaki kurban vekaleti bedellerini açıklandı Kurban Bayramı yaklaştı. Türk Kızılay'ı aracılığı ile kurbanlık bağışını yapmak isteyenlerin ödeyeceği kurban hisse bedelleri miktarları da açıklandı. Ve bu payların daha çok deprem bölgesinde dağıtılacağı bildirildi.

AA

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı.

Türk Kızılay'ın açıkladığı kurban vekaleti bedellerine göre, bu yılın kurban hisse bedelleri yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Kurum bu yılki sloganını, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" olarak belirtti.

Kurban hisse bedeli yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira

Buna göre, kurban hisse bedeli yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira oldu.

Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 euro

Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 euro, diğer ülkeler için 130 dolar veya 120 euro bedel ödeyerek vekalet verebilecek.

Kurban paylarını ESK hazırlayacak

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği afetzedelere dağıtacak.

Kurban payları sıcak yemek olarak de sunulacak

Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de sunacak Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konservesi de yapacak.

Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesim yapılacak

Kızılay, Kurban Modeli ile kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesildiğini belirten Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Kesim, kavurma konservesi yapılarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak"

İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı'nın sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.

22 ülkede kurban kesimi yapılacak

Kurban kampanyası kapsamında, ayrıca yurt dışında delegasyonların bulunduğu ve insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler başta olmak üzere, 22 ülkede kurban kesimleri yapılacak.

Kızılay, yurt dışı için vekaletleri alınan kurbanların kesim işlemlerinin ardından hazırlayacağı kurban paylarını anlık olarak uzmanları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Bağış noktaları

Kurban vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyenler, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığı aracılığıyla, www.kizilay.org.tr internet adresinden, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından veya ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden destek alabilecek.