Türk komandoları Kosova'ya konuşlandı Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı.

AA

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Bölgede protestoların sürmesi ve şiddet olaylarının yaşanması üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.

Bu kapsamda NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye'den destek istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi.

İntikal tamamlandı

Bu kapsamda kafileler halinde intikal başladı.

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi.

Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

Mehmetçik Sultan Murat Kışlası'nda konuşlandı

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.