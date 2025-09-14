Türk lirasının değerli olduğu ülkeler listelendi! İşte, o ülkeler

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yurt dışı tatil planı yapan vatandaşların gözünü genellikle Euro ve Dolar karşısındaki Türk Lirası’nın durumuna çeviriyor.

Ancak son dönemde dikkat çeken farklı bir tablo var: Türk Lirası bazı ülkelerde görece yüksek bir alım gücüne sahip. Yani, tatilciler için klasik Avrupa rotaları bütçeyi zorlayıcı hale gelirken, TL’nin güçlü olduğu destinasyonlar yeni birer cazibe merkezi haline geliyor.

Bu ülkelerde konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş gibi temel giderler Türkiye’ye kıyasla çok daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor.

Hal böyle olunca, hem yeni kültürler keşfetmek isteyen gezginler hem de ekonomik tatil arayışında olan aileler için farklı fırsatlar doğuyor. Bakın Türk lirasının değerli olduğu o ülkeler hangileriymiş…

BU ÜLKELERDE TÜRK LİRASI DAHA DEĞERLİ

Kısacası, Türk Lirası’nın görece avantajlı olduğu bu ülkeler, “az parayla çok şey yapmak” isteyenler için yeni birer tatil rotası olarak öne çıkıyor. Şimdi birçok vatandaş, bu fırsatı değerlendirerek hem cüzdanını korumanın hem de unutulmaz bir seyahatin yollarını arıyor.

Etstur.com’daki bilgilere göre Türk Lirası’nın görece değerli olduğu 12 ülke ve 14 Eylül 2025 itibarıyla güncel kurları şöyle:

Rusya (Ruble): 1 RUB = 0,49227 TL

Hindistan (Rupi): 1 INR = 0,46857 TL

Arjantin (Peso): 1 ARS = 0,02848 TL

Güney Kore (Won): 1 KRW = 0,02972 TL

Vietnam (Dong): 1 VND = 0,001568 TL

Filipinler (Peso): 1 PHP = 0,72391 TL

Endonezya (Rupi): 1 IDR = 0,002514 TL

Laos (Kip): 1 LAK = 0,001911 TL

Arnavutluk (Lek): 1 ALL = 0,50028 TL

Sırbistan (Dinar): 1 RSD = 0,41433 TL

Kuzey Makedonya (Dinar): 1 MKD = 0,78839 TL