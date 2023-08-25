Türk muhabirin Kıbrıs sorusu Birleşmiş Milletler yetkilisi afallattı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eylemlerine neden farklı tepki verdiğine yönelik soruya cevap veremedi.

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AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engelleme girişimi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ara bölgede gerçekleştirdiği ihlallere tepki vermezken KKTC'nin insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne neden engel olmaya çalıştığına ve taraflara neden farklı muamele gösterildiğine açıklık getiremedi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, günlük basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino'ya BM'nin ve Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün GKRY ile KKTC eylemlerine neden farklı tepki verdiğini sordu.

Soruyu yanıtsız bıraktı

BM yetkilisi, "GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması gerçekleştirdiği, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti. Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMBG'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?" sorusunu yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Geri dönüş de yapmadı

Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden Florencia Soto Nino, dönüş yapacağını belirtti ancak e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.