Türk Pentagonu: Ay Yıldız Karargahı nerede, hangi şehirde?

Türk Pentagonu: Ay Yıldız Karargahı nerede, hangi şehirde?

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünde temeli atılan Ay Yıldız projesi ile TSK'nın yeni bir karargahı olacak. Peki Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız Karargahı nerede olacak? İşte detaylar...

Ay Yıldız Projesi, Türkiye'nin gündeminde merak edilenler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Ay-Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda temeli atılacak proje ile TSK'nın yeni bir karargahı olacak. ABD'nin askeri karargahı Pentagon'u gölgede bırakacağı belirtilen TSK'nın yeni karargahı, tüm askeri yönetimi tek bir çatı altında toplayacak.

Vatandaşlar ise projenin detaylarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ay Yıldız projesi nedir? Ay Yıldız Karargahı nerede, hangi şehirde yapılacak? merak ediliyor. İşte Ay Yıldız projesi hakkında detaylar...

AY YILDIZ PROJESİ NEDİR?

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor.

Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'u bile gölgede bırakacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlıkkarargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.

AY YILDIZ KARARGAHI NEREDE?

Ay Yıldızlı Karargah,Ankara Etimesgut'ta yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, bir harekât merkezi, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin yıldızın farklı uçları olarak tasarlanan proje çerçevesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.