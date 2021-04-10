Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında: Polis Haftası ne zaman, hangi gün? 2021 Polis Haftası kutlama mesajları

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında: Polis Haftası ne zaman, hangi gün? 2021 Polis Haftası kutlama mesajları

Türk Polis Teşkilatı, 176 yaşına giriyor. Polis Haftası kapsamında, teşkilatta görev alan tüm polislerin günü kutlanacak. Peki, 2021 Polis Haftası ne zaman, hangi gün kutlanıyor?

Polis Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensuplarının gününü kutlamak isteyenler Polis Haftası kutlama mesajlarını araştırıyor.

Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Polis Haftası tarihi ve polis haftası kutlama mesajları..

POLİS HAFTASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANIYOR?

Modern anlamda Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilat olarak işlevine devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olan teşkilat, merkezde daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu tarihten itibaren huzur ve düzenin sağlanması için görevini sürdüren Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için her yıl 10 Nisan tarihi, Polis Günü olarak kutlanmakta ve içerisinde bulunduğu hafta ise Polis Haftası olarak anılmaktadır.

Bu yıl Polis Haftası kapsamında Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabı üzerinden oldukça önemli bir video yayımlandı.

''Onurla gururla'' paylaşımının yapıldığı videoda Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yaşı hatırlatıldı. Teşkilatta görev alan tüm birimlerin özel görevleri, meslektaşlarını gururlandırdı.

2021 POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası’nı kutluyorum.