Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

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Türkiye, son yıllarda savunma sanayii alanında attığı adımlarla en üst lige çıkmayı başardı.

Üretilen İHA'lar, SİHA'lar, ATAK helikopterleri, KAAN ve KIZILELMA'yla göklerde hakimiyeti en üst seviyeye çıkartan Türkiye, denizleri de es geçmedi.

Bu kapsamda üretilen TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ve TCG GÜR denizaltısı adeta dosta güven düşmana korku verir türden.

KKTC'NİN 41'İNCİ KURULUŞ YILINDA SAVAŞ GEMİLERİMİZ ZİYARET EDECEK

Denizlerdeki mutlak gücümüz olan savaş gemilerimizle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir duyuru yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

HALKIN ZİYARETİNE DE AÇILACAK

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

YUNAN BAKAN DENDİAS: TÜRKİYE BİZDEN 9-10 KAT DAHA GÜÇLÜ

Öte yandan KKTC'nin diğer ülkeler tarafından tanınması meselesinde en büyük engel olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'la zaman zaman gerilimler yaşanmıyor değil.

Ancak bu gerilimler, sözlü atışmalardan öteye gidebilecek düzeyde değil.

Sık sık Türkiye ve Yunanistan arasındaki güç farkı karşılaştırılsa da aradaki fark göz ardı edilemeyecek kadar fazla.

Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili ülkesinin savunma güçlerinde köklü bir reform yapmayı planladığını duyurdu.

Dendias, "Yunanistan kendisinden dokuz ila on kat büyük bir düşmanın potansiyel bir tehdit altında." ifadelerini kullanırken Türkiye'nin iki uydusunun olduğunu, Yunanistan’ın ise kendi uydusunun olmadığını da ekledi.