Türk savaş gemileri KKTC'ye gidiyor: Halkın ziyaretine açılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne az bir süre kaldı.
Bu özel gün dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hazırlıklar yürütülüyor.
Hazırlıklar kapsamında Türk savaş gemileri KKTC'ye sevk edilecek. Gemiler, Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştirecek.
İki gemi KKTC limanlarına gidiyor
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği duyuruldu.
Halkın ziyaretine açılacak
Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır.