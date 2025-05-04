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İHA

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen Ada sınıfı korvetlerin ikinci üyesi olan TCG BÜYÜKADA, Umman’daki temaslarının ardından rotasını Güney Asya’ya çevirerek Pakistan’ın stratejik liman kenti Karaçi’ye ulaştı. Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü savunma bağlarını perçinleyen bu liman ziyareti, Karaçi Limanı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri, TCG BÜYÜKADA’nın varlığının iki kardeş ülke arasında denizcilik alanındaki karşılıklı anlayışı derinleştirme ve savunma iş birliğini geliştirme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

7 MAYIS'A KADAR KARAÇİ'DE

TCG BÜYÜKADA’nın Karaçi’deki temaslarını 7 Mayıs’a kadar sürdüreceği belirtilirken, geminin liman ziyareti kapsamında çeşitli askeri ve diplomatik görüşmelerin yanı sıra, iki ülke deniz kuvvetleri arasında ortak tatbikatlara dair planlamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ANKARA-İSLAMABAD ORTAKLIĞI

Pakistan medyası, ziyaretin zamanlamasına dikkat çekerek, Hindistan ile artan bölgesel tansiyonun gölgesinde gerçekleşen bu temasın, Ankara ve İslamabad arasında giderek derinleşen savunma ortaklığının somut bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.