Savunma sanayii sektöründen tarihi ihracat rekoru

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda yerli silah teknolojilerine yaptığı kapsamlı yatırımlarla küresel ölçekte dikkat çeken bir ivme yakaladı.

Devlet destekli millî projelere ek olarak özel sektörün de aktif katkılarıyla sektörde büyük atılımlar gerçekleştirildi.

Bu gelişmeler, hem ekonomik anlamda dışa bağımlılığı azaltırken hem de güvenlik alanında önemli kazanımlar elde edilmesini sağladı.

Türkiye’nin bu alandaki başarısı, uluslararası ihracat rakamlarına da güçlü bir şekilde yansıdı.

REKOR İHRACAT ARTIŞI

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sanayii mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 147 gibi rekor bir artışla 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi.

2025 yılının ocak ayında sektör, yüzde 16’lık bir artışla 383 milyon 148 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 1,7 MİLYARI AŞAN İHRACAT

Şubat ayında ise bu rakam yüzde 44 artarak 434 milyon dolara ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sektörleri yılın ilk çeyreğinde toplamda 1,7 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 72’lik bir büyümeye işaret ediyor.

NATO İLK SIRADA

Türkiye 2024 yılındaki 7,1 milyar dolarlık ihracatın 3,7 milyar dolarını, NATO ve ABD’ye yapmıştı. Savunma ihracatında ilk sıralarda ABD, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan yer aldı. Geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç edildi.

2024’ün savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu Baykar olmuştu. 2023’te 1 milyar 766 milyon dolar ihracat yapan Baykar, 2024’te 1 milyar 831 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etti. ASELSAN ise 217 milyon dolar ihracat ile 7’nci sıraya yerleşti.

BİNDEN FAZLA PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni teslimatlar, devam eden savunma sanayii projeleri ve teknoloji yatırımlarının ihracat rakamlarını daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Türk savunma ve havacılık sanayii hedefleri arasında yerlilik oranının artırılması, ihracat rakamlarının yükseltilmesi, ciroda büyüme sağlanması ve istihdamın güçlendirilmesi bulunuyor.

2025'TE İHRACAT HEDEFİ 7,3 MİLYAR DOLAR

Türkiye savunma ve havacılıkta 2025 yılı için 7,3 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Geçen sene 7,1 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörün 2025 sonunda 18,2 milyar dolarlık ciroya ulaşması öngörülüyor.

Sektörde istihdam edilen kişi sayısının 110 bine ulaşması planlanıyor. Verilere göre, sektörde şu an 90 bin 969 kişi çalışıyor. 3 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması,

Binden fazla projesi ve 100 milyar doların üzerinde iş hacmiyle dikkat çeken savunma sanayiinin gelişiminde ASELSAN, Roketsan, Baykar ve TUSAŞ gibi önemli aktörlerin yürüttüğü yeni çalışmaların payı büyük olacak.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATIŞI KALICI HALE GELDİ

Türkiye'nin bu alanda sergilediği güçlü performansı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, temel hedefleri olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladıklarını vurguladı. Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz."