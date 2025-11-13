Türk savunma sanayiine Mali hükümetinden övgü

Türkiye, savunma sanayii ürünleri ihracatını hızlandırdı.

İhracat bağlantıları fuarlarda kuruluyor.

AFRİKA'YA TÜRKİYE DAMGASI

Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarını, Afrika ülkelerinden askeri ve sivil heyetlerle buluşturdu.

Mali İletişim, Dijital Ekonomi ve Kamu Yönetiminin Modernizasyonu Bakanı Alhamdou Ag Ilyene, yaptığı açıklamada, fuarın engellenmesine yönelik girişimleri ve dezenformasyon çabalarını değerlendirdi.

Türk tarafı ve katılımcıların bu süreçteki kararlığına işaret eden Ag Ilyene, "Türkiye'nin kararlılığını ve iradesini çok takdir ediyorum, çünkü Mali ve Sahel'e karşı büyük bir yalan kampanyası yürütüldü, buraya gelmek isteyen herkesi caydırmak için. Türk şirketlerini ve genel olarak Türk devletini bu irade için, dayandıkları için ve buraya gelip bu fuarı düzenledikleri için, ki bu gerçek bir başarı oldu, gerçekten tebrik ediyorum." dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNE TEŞEKKÜR EDEBİLİRİZ"

Türk savunma sanayii şirketlerinin, Mali'nin terörle mücadelesine katkısına ilişkin soru üzerine Ag Ilyene, şöyle konuştu:

Çok güzel. Öncelikle en önemlisi, Türkiye'nin Sahel devletlerine ve özellikle Mali'ye gösterdiği saygıdır. Bu, ilişkilerin temelidir. Çünkü ilişkilerde saygı yoksa, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye, Mali'ye büyük bir saygı duyuyor. Şimdi buraya gelen, araziyi inceleyen, Mali'nin güvenlik ihtiyaçlarını bilen ve bu güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler üreten Türk şirketleri, işte bu garantidir. Saygı olduğunda, vizyon olduğunda ve uygun malzeme olduğunda, bence her şey yolunda gider. Dolayısıyla bugün, Afrika'nın ve Sahel'in güvenlik ve korunma ihtiyaçları için gerçekten çalışan Türk şirketlerine teşekkür edebiliriz.

Alhamdou Ag Ilyene, "Savunma sanayii alanındaki bu iş birliği ve ilişkiler, iki ülke arasında diğer alanlara da taşınabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle. Her şey bir başlangıçtır. Zaten Türkiye ile eğitim, öğretim, sağlık alanında iş birliğimiz var. Bugün güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğini geliştiriyoruz. Dijital, bilgi, iletişim gibi diğer alanlarda ilerlememek için hiçbir neden yok." yanıtını verdi.