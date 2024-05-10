Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni paylaşım: Zoru başarırlar, imkansız zaman alır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşılan video, izleyenlerin göğsünü kabarttı.

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Kahraman Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen teröristlerin inlerine giriyor.

Dağ, bayır demeden vatandaşların huzuru için operasyon bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, göğsümüzü kabartıyor.

Tüm dünyanın en başarılı orduları arasında yer alan göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gururlanacak bir video daha geldi.

TSK'dan yeni video

Kahraman askerimizin hem operasyon bölgelerinde teröristlerin tepelerine bindikleri anlar hem de tatbikat yaptıkları anlar tek videoda toplandı.

Videoda kahraman Mehmetçik'in zorlu koşullarda yaptığı başarılı görevler yer alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri paylaşıma bir de not düştü.

Paylaşımda, "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı!" notuna yer verildi.