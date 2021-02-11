Son dönemlerin en kapsamlı kış tatbikatını düzenleyen TSK'nın faaliyetleri, komando marşıyla yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Kış-2021 Tatbikatı' kapsamında son yılların en kapsamlı çalışmasını düzenliyor.

TSK'nın kapsamlı tatbikatında komandolar tarafından hedeflerin tam isabetle vurulması ve okunan komando marşı dikkat çekiyor.

KIŞ ŞARTLARINDA KOMANDOLAR

9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Azerbaycan ile birlikte Kars'ta gerçekleştirilen tatbikat, komandoların zorlu şartlara direnişini gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komando marşlı kış tatbikatı VİDEO



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI DA KATILDI

Aynı zamanda Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen tatbikata, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da katıldı.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'NE KATILDILAR

"Seçkin Gözlemci Günü"ne katılmak üzere tatbikat alanına gelen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı.

Analiz Grubu Başkanı tarafından verilen tatbikatın durum özetine yönelik bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.

Akar ve Hasanov, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine katıldı VİDEO



AYNI EKMEĞİ BÖLÜŞTÜLER

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

"ALLAH TÜRK KOMANDOSUNU KORUSUN"

Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.

İGLODA İNCELEME YAPILDI

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile ilgili tanıtımı izledi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'ni de gezen Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

HAVA HÜCUM HAREKATI TAKİP EDİLDİ

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

MASKELER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkati çekti.