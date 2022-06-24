Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yerli 5G teknolojisi kararlılığı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin 5G'de ithalat cennetine dönüşmemesi için yerli 5G teknolojisini başaracaklarını hedefledi.

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine dair Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan önemli açıklamalar geldi.

5G teknolosijiyle ilgili manifesto gibi bir açıklama yapan CEO Ümit Önal, Türkiye'nin ithalat cennetine dönüşmemesi için kararlı bir duruş ortaya koydu ve yerli 5G teknolojisini 2025 yılında gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Dışa bağımlılığın azaltılması milli görev

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'na konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasını milli görev olarak gördüklerini dile getirdi.

Türk Telekom, Türkiye'nin 5G yolculuğunda öncü olacak

Türk mühendisliğinin başarılarının farkında olduklarını belirten Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız." dedi.

İthal 5G teknolojisinin başta cari açık olmak üzere birçok probleme neden olabileceğini savunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, dünyaya satılabilecek bir yerli 5G teknolojisi ile ülkeye gelir getirebileceklerine dikkat çekti.

5G'nin babayiğitleri neden olmasın

Okan Müderrisoğlu'nun "Türk Telekom 5G teknolojisini üretip geliştirecek aşamada mı peki?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Ümit Önal, "Gücü her gün artan ve dünyada her geçen gün daha fazla rağbet gören yerli savunma sanayimiz gibi, yakında yollara çıkacak yerli otomobilimiz TOGG gibi yerli 5G teknolojisinin de bu topraklardan Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunulabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu bir milli görev. Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştiricileriyle beraber bu projeyi birlikte yapabiliriz. 5G'nin babayiğitleri neden olmasın?" dedi.

2025'te milli 5G teknolojisini gerçekleştirebiliriz

Ümit Önal, Türkiye'nin yerli ve milli 5G teknolojisine geçiş sürecine dair, "2025'te yerli ve milli 5G teknolojisini gerçekleştirebiliriz." dedi.

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