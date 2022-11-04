Gelen son zamlardan sonra yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşlar, Gürcistan’ın Batum şehrindeki telefoncuların raflarını boşalttı.

Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yeni telefon modelleriyle talep görmeye devam ediyor.

Apple son olarak İPhone 14'ü piyasaya sürdü.

Ülkemizde 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardaki modeli alabilenler aldı.

Gürcistan'a telefon almaya gittiler

Telefonun alım maliyetini düşürmek isteyen diğer vatandaşlar ise farklı bir yol tercih etti.

Gelen son zamlardan sonra yurt dışından telefon almak isteyenler talep patlamasına neden oldu.

Türk vatandaşları, Gürcistan'da ucuz telefon yoğunluğu oluşturdu

Raflar boş kaldı

Sosyal medyaya yansıyan videoda Türk vatandaşları Gürcistan'ın Batum şehrinde telefoncuları istila etti.

Bir telefoncuda çekilen görüntülerde raflarda telefon kalmadığı gözlendi.