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Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

İKİ HÜRJET AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından söz konusu uçuşun videosu paylaşıldı.

Paylaşımda, "İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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