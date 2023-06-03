Türk Yıldızları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan için gösteri

İHA
Türkiye Yüzyılı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin ederek görevi yeniden omuzladı.
Erdoğan'ın göreve başlama törenleri için Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk yıldızları semalarda
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri çerçevesinde Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.”