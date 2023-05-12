Turkcell'den ‘şirket içi duyurusu’na ilişkin açıklama Turkcell, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj gönderdi. Mesajda 'teknik altyapı çalışmaları' gerekçe gösterilerek çalışanların, ofis ve plazalara giriş yapamayacağı belirtildi. Turkcell'den konuya ilişkin açıklama geldi.

AA

GSM operatörü Turkcell, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi.

Mesaj, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bunun üzerine Turkcell, çeşitli iddialara neden olan "şirket içi duyurusu"na ilişkin açıklama yaptı.

"Sadece şirket içi bilgilendirmedir"

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur. Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir.

"Her seçim döneminde rutin olarak yapılıyor"

Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell'in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi, kötü niyetli erişimlerin engellenmesi ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

'Amaç; aksaklık ve olumsuzluğa neden olmamak'