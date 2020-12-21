Türkgün gazetesi, CHP'nin Türkeş ziyaretini eleştirdi

Türkgün gazetesinin haberinde, CHP'lilerin Alparslan Türkeş'in evine ayakkabılarıyla girerek istismar pozlarının verildiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.

CHP Lideri'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Seval Türkeş'e yapılan ziyaret, MHP tarafından tepkiyle karşılandı.

"SEVAL HANIM ARTIK YETER"

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi; ziyareti, birinci sayfasında "Seval Hanım artık yeter!" başlıklı haberle eleştirdi.

Haberin detaylarında, CHP'lilerin Alparslan Türkeş'in evine ayakabbılarla girdiğine dikkat çekildi.

"BAŞBUĞUMUZ ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ SIZLATACAK CHP'Lİ HEYET..."

Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek de köşesinde ziyareti değerlendirdi.

Yıldıray Çiçek, "İçinde Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP’nin PKK kanadı heyet halinde Seval Türkeş’in evinde misafir oldu. Sanki Seval Türkeş hanımefendi yazımızdaki tüyoyu almıştı. Sanırım Seval Hanım iyi bir okurumdur. Çünkü bir yazım sonrası beni telefonla arayıp tebrik ve teşekkür etmişti. (Hangi yazım olduğu da bende kalsın) Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatacak CHP’li heyet, Başbuğumuzun anılarının olduğu evde, ayakkabılarıyla dolaşıyordu" dedi.