Türkiye 2022'de doğalgaz ithalatını azalttı Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak adına önemli adımlar atan ve yer altı kaynaklarını keşfetmeyi sürdüren Türkiye, gaz ithalatını azaltıyor.

AA

Türkiye, Karadeniz gazına kavuştu.

Evlerde de kullanılmaya başlanan doğalgaz, dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltıyor.

Yer altı zenginliklerinin keşfi de devam ediyor.

Bütçe açığından enflasyona kadar birçok açıdan etkisi bulunan enerji ithalatı ise azalmaya başladı.

Dışa bağımlılıktan kurtulan Türkiye'de geçen yıl toplam doğalgaz ithalatı, 2021'e göre yüzde 6,9 gerileyerek 54 milyar 661 milyon metreküpe düştü.

Geçen yıl gerçekleştirilen doğalgaz ithalatının 39 milyar 490 milyon metreküpünü boru gazı, 15 milyar 170 milyon metreküpünü ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) oluşturdu.

İlgili dönemde doğalgaz alımı yapılan 20'yi aşkın ülke arasında en çok ithalat sırasıyla, Rusya, İran, Azerbaycan, ABD ve Cezayir'den gerçekleştirildi.

En fazla gaz ihracatı Bulgaristan'a

Doğalgaz ihracatı ise 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 51,8 artışla 581 milyon 430 bin metreküpe yükseldi.

Geçen yıl 4 ülkeye doğalgaz ihracatı gerçekleştirilirken en fazla dış satım yapılan ülke 254 milyon 860 bin metreküple Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı 228 milyon 290 bin metreküple Yunanistan, 98 milyon 230 bin metreküple İsviçre, 50 bin metreküple Sırbistan takip etti.

İhracat, Bulgaristan ve Yunanistan'a boru gazı, İsviçre ve Sırbistan'a LNG olarak yapıldı.

Doğalgaz üretimi yüzde 3,7 azaldı

Öte yandan Türkiye'nin 2022'de doğalgaz üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 azalarak 379 milyon 810 bin metreküpe geriledi.

Doğalgaz üretiminde 181,8 milyon metreküple Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

Bu kenti 129,6 milyon metreküple Kırklareli, 51,3 milyon metreküple İstanbul, 9,3 milyon metreküple Düzce, 3,7 milyon metreküple Çanakkale, 2,5 milyon metreküple Edirne, 1,3 milyon metreküple Adıyaman ve 50 bin metreküple Hatay takip etti.

Tüketim yüzde 10,5 düştü

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 53 milyar 521 milyon metreküpe geriledi.

Doğalgaz tüketiminde konutların payı yüzde 33,6, elektrik üretiminin payı yüzde 27,1, sanayinin payı ise yüzde 25, kalan payı diğer sektörler paylaştı.