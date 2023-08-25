Türkiye 2023 yılında 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyi ağırladı Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Türkiye'ye 2023 yılının 7 ayında 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyi geldi. Geçen yıla göre en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 59,22 artışla ilk sırayı Rusya Fedarasyonu yer alıyor.

AA

Yurt genelinde turizm hareketli geçiyor.

Türkiye tarihi ve doğa güzellikleriyle milyonlarca turistin gözde noktası...

Avrupalı ve Rus turistlerin ilgi odağı haline gelen Türkiye son zamanlarda Arap yarımadasının da ilgi odağı haline geldi.

Yurda giren turist sayısında her gün rekor kılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılı bilançosunu açıkladı.

26 milyon 766 bin 240 yabancı geldi

Bakanlığın verilerine göre, 7 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240'ını yabancılar, 3 milyon 327 bin 206'sını yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,22 artış yaşandı.

Rus turistler birinci sırada

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,22 artış ve 3 milyon 498 bin 614 kişi ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 7,32 artış ve 3 milyon 211 bin 724 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin 740 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye, bu dönemde ağırladığı 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyle 2019'daki 26 milyon 524 bin sayısını geçerek yeni ziyaretçi rekoruna ulaştı.

Temmuzda 7,1 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye'ye temmuzda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,25 artış ile 7 milyon 148 bin 44 olarak gerçekleşti.

Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına oranla Almanya yüzde 2,12 azalış ve 941 bin 597 kişi ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 19,31 artış ve 884 bin 585 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5,21 artış ve 574 bin 436 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Polonya ve Bulgaristan takip etti.