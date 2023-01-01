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Türkiye 2023'e böyle girdi
Büyük bir coşkuyla beklenen yeni yıl kutlamaları Türkiye'de sokağa akın eden vatandaşlar sonrasında renkli görüntüler oluşturdu.
- 01.01.2023 - 09:06
- Güncelleme : 01.01.2023 - 09:47
Tüm Dünya'nın heyecanla beklediği yeni yıla saatler öncesinde girildi.
Renkli kutlamalar sona ererken, her noktada farklı farklı etkinlik ve eğlenceler düzenlendi.
Birçok kişi yeni yıl heyecanını sevdikleriyle evde geçirirken, milyonlarca vatandaş sokağa akın etti.
Vatandaş sokaklara akın etti
Dünya'dan renkli görüntüler yaşanırken Türkiye'de de yeniyıl büyük bir heyecanla karşılandı.
Türkiye'nin megakenti İstanbul'da vatandaşlar sokaklara akın ederken ülkenin her noktasında süslenen çam ağaçları geceyi aydınlattı.
O anlar kaydedildi
Tüm yurtta farklı farklı manzaralar yaşandı.
Renkli ışıklar, kostümler ve coşkulu konserlerin yaşandığı gece vatandaşlar tarafından ölümsüzleştirildi.