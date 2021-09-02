Türkiye, 5 yangın söndürme uçağı alacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın söndürme filosu kuracaklarını söyledi. Pakdemirli, konuya ilişkin bütçenin ayrıldığını duyurdu.

Ülkemizin güneyinde çıkan ve günler süren orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, olası yeni yangınlar karşısında harekete geçildi.

Türkiye, ormanların karşı karşıya kalabileceği tehlikeli durumlar karşısında yangın söndürme uçağı filosu kurma kararı aldı.

5 UÇAK, 1 İNSANLI KEŞİF UÇAĞI ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, çok sayıda yangınla aynı anda mücadele ettiklerini ve güçlerini bölmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Pakdemirli, "Biz son 2 senedir çalışıyorduk ama bu çalışmayı da özellikle bu yangınlardan sonra çok hızlandırdık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak, bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti. Hızlı bir şekilde önümüzdeki aylarda bunun ihalesine çıkacağız." diye konuştu.

"UÇABİLECEK VAZİYETTE DEĞİL"

Türk Hava Kurumu uçaklarına ilişkin tartışmaya da değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir uçağın uçması için uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçakların 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok, bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. 27 ila 34 milyon dolar harcarsanız uçurabiliyorsunuz zaten. Neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Bu uçakların en eskisi 69 model, en yenisi 84 model."